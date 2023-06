Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Tödlicher Unfall auf der Schänzlebrücke (20.06.2023)

Konstanz (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist es auf der Schänzlebrücke (B33) zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Mann tödlich verletzt worden ist. Gegen kurz vor fünf Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit einem VW Crafter über die Schänzlebrücke in Richtung Singen. In einer leichten Linkskurve prallte der Mann mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache in die Schutzplanke eines Fahrbahnteilers. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Zur Bergung des verunfallten Fahrzeugs musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell