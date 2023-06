Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer berauscht, ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen unterwegs (19.06.2023)

Konstanz (ots)

Beamte des Polizeireviers Konstanz haben am Montagabend einen Rollerfahrer erwischt, der nicht nur berauscht, sondern auch ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen am Zweirad unterwegs war. Gegen 22.30 Uhr hielten die Polizisten auf der Schwaketenstraße einen 49-Jährigen mit einem Roller an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten nicht nur fest, dass der Mann keinen Führerschein hat und an seinem Roller ein nicht auf diesen ausgegebenes Kennzeichen angebracht war, sondern zudem Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Vortest mit einem positiven Ergebnis bestätigte den Verdacht. Der 49-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Den Roller behielten sie ebenfalls ein. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

