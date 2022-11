Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: PKW in Haste entwendet, Fahrzeug verunglückte anschließend

Haste (ots)

(He.) In der Nacht vom 09.11.2022 auf den 10.11.2022, wurde in der Zeit von 20:00 Uhr bis 03:00 Uhr ein Audi Q7 in Haste entwendet. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Die Tat war durch den Eigentümer des Fahrzeugs noch nicht bemerkt worden, als eine Streife der Autobahnpolizei Braunschweig, den Audi Q 7 kontrollieren wollte. Der Fahrzeugführer des Audis missachtete die Haltezeichen der Polizei, versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Der Fahrzeugführer verlor auf der Flucht die Kontrolle über das Fahrzeug und verunfallte. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrzeug entwendet wurde, da der rechtmäßige Eigentümer sich bei der Polizei gemeldet hatte. Der verunfallte Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zu dem Entwenden des Fahrzeugs in Haste oder andere sachdienliche Hinweise zur dieser Straftat bitte an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell