Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Quadfahrer bei Unfall verletzt (19.06.2023)

Stockach (ots)

Ein Quadfahrer hat bei einem Unfall auf der Heinrich-Fahr-Straße am Montagabend Verletzungen erlitten. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem Quad auf der Heinrich-Fahr-Straße in Richtung Meßkircher Straße. Plötzlich löste sich das vordere rechte Rad des Fahrzeugs, woraufhin der junge Mann die Kontrolle verlor und stürzte. Der 21-Jährige verletzte sich dabei, begab sich jedoch anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. An dem Quad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

