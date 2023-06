Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geld gefordert und geflüchtet

Polizei nimmt 26-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Der gewaltsame Versuch eines 26-Jährigen am Montagabend (5.6.) einen 63-Jährigen im Herrngarten zur Herausgabe von Geld zu bewegen, schlug glücklicherweise fehl und mündete in seiner Festnahme. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Tatverdächtige gegen 18 Uhr an den Passanten herangetreten, hatte ihn unvermittelt gegen den Oberkörper geschlagen und Geld gefordert. Als der Attackierte aus Groß-Gerau der Forderung nicht nachkam, trat der 26 Jahre alte Darmstädter die Flucht an. Die alarmierte Polizei nahm den Flüchtenden noch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung fest, brachte ihn zur Wache und leitete ein Strafverfahren ein. In diesem wird sich der Mann zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Nach Abschluss aller polizeiliche Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell