Polizeipräsidium Konstanz

Neuhausen ob Eck

Kreis Tuttlingen - Southside Festival 2023 - Gesamtzahl der Straftaten auf stabil niedrigem Niveau - Polizei zieht wieder positive Bilanz

Neuhausen ob Eck / Kreis Tuttlingen

Die Gesamtzahl der Straftaten auf dem Festival bleibt auf stabil niedrigem Niveau. Noch bei der Pressekonferenz - Stand Sonntag, 13.00 Uhr - sprach Polizeiführer Stephan Behnke von einem Anstieg der Straftaten, doch nun nach Einsatzende steht fest: die Zahl der bekannt gewordenen Delikte ging erfreulicherweise leicht von 130 auf 119 zurück.

Bei den Delikten selbst gibt es eine leichte Verschiebung. Standen letztes Jahr Diebstahlsdelikte im Vordergrund, waren es in diesem Jahr Delikte im Zusammenhang mit Ticketbetrügen und gefälschten Einlasskarten. Es kam zu fünf Sexualdelikten, bei welchen durch schnelles Handeln der Polizei vier Tatverdächtige festgenommen werden konnten. Bei den restlichen Straftaten handelte es sich um festivaltypische Kriminalität, wie beispielsweise Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Darüber hinaus kam es zu zwei Widerstandhandlungen gegen polizeiliche Maßnahmen, ein Beamter wurde leicht verletzt.

Somit zieht die Polizei eine durchweg positive Bilanz. Polizeiführer Stephan Behnke: "Man muss immer die Relation sehen. Bei 60.000 ausgelassen feiernden Menschen ist die Bilanz, hier insbesondere die wenigen Vorkommnisse im Zusammenhang mit Gewalt, sehr erfreulich. 13 Körperverletzungsanzeigen wurden aufgenommen. - Und dass sich die Statistik am Ende doch zum Positiven verändert hat, freut mich und zeigt, dass unsere Konzepte wie die Zusammenarbeit mit Stadt, Veranstalter, Rettungsdienst, THW und Feuerwehr auch dieses Jahr wieder gut funktioniert haben."

Eines dieser Konzepte wurde von Veranstalter und Polizei gemeinsam erarbeitet und zielt auf die Verkehrslenkung, insbesondere bei An- und Abreise, denn auch in diesem Jahr nutzten viele Festivalbegeisterte den Donnerstag zur Anfahrt. Rund 35.000 Personen kamen bereits in den frühen Morgenstunden, um einen guten Zeltplatz zu ergattern. Das größere Verkehrsaufkommen führte, wie in jedem Jahr, zu überlasteten Straßen im gesamten Landkreis. Mit einer vom Konzept vorgegebenen Anpassung der Umleitung "Grüner Wohnen" entspannte sich die Lage aber zusehends.

Die Abreise verlief deutlich ruhiger, weil schon am Sonntagnachmittag die ersten Festbesucher die Heimreise antraten und viele Sonntagnacht, noch vor Ende der Open-Air-Disco an der Landebahn, folgten. Im Berufsverkehr am Montagmorgen kam es nur vereinzelt zu Beeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell