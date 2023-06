Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen/ Lkr. Rottweil) Autofahrer weicht Reh aus- zwei leicht Verletzte und rund 20.000 Euro Blechschaden (19.06.2023)

Bösingen (ots)

Zwei leicht verletzte Autofahrer und insgesamt 20.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5522 passiert ist. Ein 20-jähriger Fahrer eines Skoda Citigo war auf der L 5522 von Bösingen herkommend in Richtung Beffendorf unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve wich der junge Mann einem Reh auf der Fahrbahn aus. Hierbei kam er auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem VW Passat eines 56-Jährigen, der ebenfalls auf der K 5522 in die entgegengesetzte Richtung fuhr, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Skoda mehrfach. Der 20-Jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem verunfallten Auto befreien. Beide Autofahrer kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die demolierten Wagen. Während der Unfallaufnahme musste die Straße von der Polizei vollständig gesperrt werden.

