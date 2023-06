POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Blauen Skoda Kamiq zerkratzt - 3.000 Euro Schaden (16.06.2023)

Oberndorf am Neckar (ots) - Am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, ist es auf der Landesstraße 415 zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzt hat und ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden ist. Ein 33-jähriger Fahrer einer Indian Motorcycle war auf der L 415 von Bochingen in ...

