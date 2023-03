Polizei Gütersloh

POL-GT: Geparkte Autos in Versmold beschädigt

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zwischen Samstag (11.03.) und Sonntag (12.03.) wurden drei Autos in Versmold beschädigt.

An allen drei Wagen wurden Scheiben eingeschmissen.

Bei den beschädigten Wagen handelt es sich um einen Opel Vivaro welcher an der Stettiner Straße stand, einen Opel Tigra an der Gerhart-Hauptmann Straße und einen Renault Trafic an der Straße Am Bahndamm.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

