POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Autofahrer prallt mit einem Entgegenkommenden zusammen- rund 18.000 Euro Blechschaden (16.06.2023)

Dornhan (ots)

Zu einem Unfall ist es am Freitagnachmittag, gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße 409 gekommen. Ein 38 Jahre alter Mann fuhr mit einem VW Passat auf der L 409 von Leinstetten herkommend in Richtung Bettenhausen. Hierbei kam der Mann in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fiat 500 einer 25-Jährigen. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Autos, an denen Sachschäden in Höhe von rund 10.000 Euro (Fiat) und 8.000 Euro (VW) entstanden.

