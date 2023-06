POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter verletzt 39-Jährigen - Polizei sucht Zeugen (17.06.2023)

Mühlhausen-Ehingen (ots) - Ein Unbekannter ist am Sonntagnachmittag, zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, in ein Wohnhaus auf dem "Waldhof" eingebrochen. Der Einbrecher hebelte die Terrassentür des Anwesens auf und gelangte so in die Innenräume des Gebäudes. Dort durchwühlte er im Erdgeschoss und im Obergeschoss mehrere Räume und erbeutete dabei Schmuck in Höhe von ...

