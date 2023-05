Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeilicher Einsatz in einer Regelschule

Apolda (ots)

Am Mittwochnachmittag, dem 03. Mai 2023, erhielt die Polizei Apolda, durch den Schulleiter einer Regelschule in der Bachstraße in Apolda, die Mitteilung, dass im Toilettenbereich innerhalb der Schule ein Schriftzug festgestellt wurde, welcher auf eine mögliche Bedrohungslage am Freitag, dem 05. Mai 2023, Rückschlüsse zulassen könnte. Da eine Gefahr für die Personen im Objekt nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, werden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen eingeleitet und ein polizeilicher Einsatz wird unumgänglich. Im Zusammenwirken mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei wird ab Freitagmorgen das Objekt polizeilich betreut werden, sodass etwaige Sofortmaßnahmen zeitnah initiiert werden können. Vordergründig handelt es sich um einen gefahrenabwehrenden Einsatz.

Für die Schülerinnen und Schüler wird der Schulalltag so normal wie möglich ablaufen. Um etwaige Maßnahmen vor Schulbeginn durchführen zu können werden die Schülerinnen und Schüler daher gebeten 15 bis 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn zu erscheinen.

Die Ermittlungen zu dem oder den Verursachern wurden aufgenommen. Über die mögliche Motivlage, warum der Schriftzug im Toilettenbereich angebracht wurde, kann aktuell noch nichts gesagt werden.

