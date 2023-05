LPI-J: Huch, das ist ja mein Bike...

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Im Ergebnis steht ein untauglicher Versuch. Mittwochabend teilten Zeugen mit, dass eine männliche Person versuche in ein Gebäude in der Kahlaer Bahnhofstraße einzudringen. Der Mann befinde sich im Hinterhof und manipulierte an einer Tür. Als die alarmierten Beamten eintrafen, fanden sie den Mann so vor, wie die Situation vorab beschrieben wurde. Der 57-Jährige hebelte mit einem Gegenstand an der Außentür des Objektes, um fortfolgend ein ...

