LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Eine 53-jährige Fahrerin eines VW befuhr in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages den Mühlweg in Richtung Dammweg. Aus unbekannter Ursache kam die Frau mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die 53 Jahre alte Frau verletzte sich dabei und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. (jd) ...

