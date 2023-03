POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Darfelder Straße/Navigationsgerät gestohlen

Coesfeld (ots) - Am Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude und in eine Gaststätte in Ascheberg ein. In der Nacht von Freitag auf Samstag (17.03.2023/18.03.2023) hebelten Unbekannte zwei Fenster eines Firmengebäudes auf der Raiffeisenstraße in Ascheberg auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Büroräume nach Diebesgut. Ob die Täter ...

