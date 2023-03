Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholter Straße/Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Coesfeld (ots)

Gleich mehrere Leitpfosten hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmorgen (19.03.) umgefahren. Der 56-jährige Sendener befuhr mit seinem Auto gegen 07.30 Uhr die Ottmarsbocholter Straße in Richtung Senden. Einer Zeugin fiel auf, dass das Auto in Schlangenlinien fuhr. Später kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitpfosten. Die alarmierten Polizisten konnten bei ihrem Eintreffen ein beschädigtes Auto in einer Bushaltestelle feststellen. An dem Auto befand sich der Sendener, der zu dem Zeitpunkt versuchte einen Reifen zu wechseln. Bei seiner Überprüfung konnte in seiner Atemluft deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Sendener war nicht in der Lage vor Ort einen Atemalkoholtest durchzuführen. Er wurde zu einer Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stellen die Polizisten sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt bis zur Wiedererlangung seiner Fahrerlaubnis.

