Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Raiffeisenstraße, Frieport/ Einbruch in Firma und Gaststätte

Coesfeld (ots)

Am Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude und in eine Gaststätte in Ascheberg ein.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17.03.2023/18.03.2023) hebelten Unbekannte zwei Fenster eines Firmengebäudes auf der Raiffeisenstraße in Ascheberg auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Büroräume nach Diebesgut. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist bislang unklar.

Auf der Straße "Frieport" in Ascheberg brachen unbekannte Täter am Samstagnacht (18.03.2023), in der Zeit von 02.00 Uhr bis 07.00 Uhr, eine Türe eines Nebengebäudes einer Gaststäte auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und brachen eine weitere Tür auf. Durch diese gelangten sie in das Kassenhaus der dortigen SwinGolf-Anlage und entwendeten aus der Kasse das Wechselgeld.

In den Schankbereich der Gaststätte gelangten sie augenscheinlich nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell