POL-FR: Rheinfelden: Zwei Einbrüche in der Ochsenmattstraße

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.03.2023, kurz vor Mitternacht, trat ein Unbekannter ein Fenster ein, um in eine Gaststätte in der Ochsenmattstraße zu gelangen. Aus zwei Geldbörsen wurde ein kleinerer Bargeldbetrag entwendet.

Wohl in der gleichen Nacht von Donnerstag 23.03.2023 auf Freitag, 24.03.2023, trat vermutlich der gleiche Täter auch ein Fenster eines Paket- und Briefdienstes in der Ochsenmattstraße ein um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Von dem Unbekannten wurden eine Vielzahl von Paketen und Briefen aufgerissen. Über den Diebstahlschaden ist hier noch nichts bekannt.

