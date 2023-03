POL-FR: Bahlingen/ Kaiserstuhl, LKr. Emmendingen Eisenbahnunfall -Mann verstorben

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 23.03.2023, gg. 08.40 Uhr, kam es im Kreisverkehr in der St. Georgener Straße im Gewerbegebiet Haid zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Der 19-jährige Radfahrer befuhr den Radfahrstreifen an dem dortigen Kreisverkehr in nicht zugelassene Richtung. Gleichzeitig versuchte ein Auto in den Kreis vom Parkplatz ...

