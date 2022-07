POL-HI: Betrugsmasche Whatsapp-Nachricht - Warnung vor falschen Angehörigen

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (erb). Am 26.07.2022 wurde der Polizei Bad Salzdetfurth eine Sachbeschädigung durch Graffiti bekannt. Tatbetroffen ist demnach ein Wartehäuschen / eine Schutzhütte in der Solebadstraße in 31162 Bad Salzdetfurth, OT Detfurth. Bislang unbekannte Täter haben an das Häuschen mittels Sprühfarbe den Wortlaut "KING KONG" aufgetragen. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt. Hinweise ...

