Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Betrunkener Radfahrer streift Auto- rund 1.500 Euro Schaden (16.05.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Ein betrunkener Radfahrer hat am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ein auf der Bahnhofstraße wartendes Auto gestreift und einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro abgerichtet. Ein 44-Jähriger war mit einem Damenrad auf der Bahnhofstraße unterwegs. Hierbei fuhr er rechts auf Höhe der Einmündung zur Salinenstraße an einem verkehrsbedingt wartenden Mercedes eines 64-Jährigen vorbei und streifte diesen. Dabei stürzte der 44-Jährige und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer betrunken war. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 2,6 Promille bestätigte dies. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige wegen einer Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell