Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Technischer Defekt führt zum Brand im Motorraum eines Autos

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz nach einem Brand im Motorraum eines Autos ist es am Samstagnachmittag in der Dreifaltigkeitsbergstraße gekommen. Möglicherweise eine geplatzte Benzinleitung an einem Audi hat kurz nach 15 Uhr dazu geführt, dass Rauch aus dem Motorraum des Wagens aufstieg, als der Fahrer des Audis in der Dreifaltigkeitsbergstraße unterwegs war. Nach Verständigung durch den Fahrzeugbesitzer rückte die Spaichinger Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brand aus. Bei deren Eintreffen war der Brand im Motorraum des Audis allerdings schon wieder erloschen, so dass keine Löschmaßnahmen durchgeführt werden mussten. Der Fahrzeugbesitzer kümmerte sich eigenständig um den Abtransport seines Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell