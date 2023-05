Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Flucht nach Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Hardegsen, Ertinghäuser Straße/ Kreisstraße 430, Donnerstag, 11.05.2023, 18.00 Uhr (Unfallzeit) - 20.00 Uhr (Meldezeit)

HARDEGSEN (Wol) - Fahrzeugführer leicht verletzt.

Am Donnerstag gegen 20.00 Uhr wurde eine Verkehrsunfallflucht in der Ertinghäuser Straße in Hardegsen gemeldet.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein Telefonmast durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde. Während der Unfallaufnahme meldete sich der Vater des verursachenden Fahrzeugführers bei der Polizei, um den Unfall zu melden.

Der 19-jährige Mann aus Hardegsen befuhr mit einem Pkw Renault die Ertinghäuser Straße in Hardegsen aus Richtung Am Hagen in Richtung Bahnhofstraße. Nach einer Rechtskurve (kurz hinter dem Tierpark) kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und stieß anschließend gegen den Telefonmast. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort und begab sich aufgrund leichter Verletzungen mit seinem Vater in ein Krankenhaus.

Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell