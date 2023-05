Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am 10.05.2023 kam es gegen 17.15 Uhr in der Hägerstraße in Einbeck zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei stießen der Ford Galaxy eines 63-jährigen Einbeckers und ein dunkelblauer SUV mit den Außenspiegeln zusammen, wodurch an dem Ford ein Sachschaden von ca. 100 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der SUV-Fahrer vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell