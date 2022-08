LPI-J: Diebstahl eines Motorrades

Weimar (ots) - In der Zeit vom 16.08.2022 bis zum 17.08.2022, 07:15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in Klettbach einen Zigarettenautomaten auf. Aus dem Automaten wurden die Tabakwaren und das Wechselgeld entwendet. Der Wert der entwendeten Zigaretten einschließlich Geld beträgt ca. 1.150 Euro, der Sachschaden am Automaten 3.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

