Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei Jena auf zwei Rädern unterwegs

Jena (ots)

Bürgernähe und eine bessere Mobilität im Innenstadtbereich und den Parkanlagen sind nur wenige Vorteile der neuen Einsatzmittel der Polizei Jena. Seit dem 16. August 2022 ist der Inspektionsdienst Jena nun mit neuen Zweirädern ausgestattet und wird künftig auch in Form von Fahrradstreifen für die Sicherheit und Ordnung in Jena sorgen. Die modernen E-Bikes erleichtern die Streifentätigkeit z. B. an Örtlichkeiten, welche für ein Fahrzeug nur schwer erreichbar sind. Darüber hinaus fördern Fahrradstreifen die Kontaktoptionen mit dem Bürger und tragen so zu einer größeren Bürgernähe mit bei. Bei der Überwachung der Straßenverkehrsvorschriften ergänzen nunmehr die neuen Fahrräder die bereits vorhandenen Überwachungsmöglichkeiten, sagt Rico Schimmel, Leiter des Inspektionsdienstes Jena und wünscht zugleich den Kolleginnen und Kollegen ein Stück weit Freude bei der Nutzung der Fahrräder als dienstliches Einsatzmittel. Im Rahmen der Ausstattungsinitiative des Freistaates Thüringen wurden einige Dienststellen mit modernen E-Bikes nebst bedarfsgerechter Funktionskleidung ausgestattet, sodass die alten und verbrauchten Räder aussortiert werden konnten. Die Thüringer Polizei kann somit nicht nur auf vier sondern auch auf zwei Rädern zeitgemäß tätig werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell