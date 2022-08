LPI-J: Berauscht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Diensttagabend kam es in Dornburg-Camburg in der Semmelweisstraße zu einem Parkrempler. Hierbei war ein Pkw Seat ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Die 19-jährige Unfallverursacherin stieß mit ihrem Pkw Citroen beim Ausparken gegen das auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite stehende Fahrzeug und verursachte dadurch Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

