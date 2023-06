Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer verliert die Kontrolle und stürzt (18.06.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, ist es auf der Landesstraße 415 zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzt hat und ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden ist. Ein 33-jähriger Fahrer einer Indian Motorcycle war auf der L 415 von Bochingen in Richtung Brittheim unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor der 33-Jährige in der langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad, steuerte dieses nach rechts in eine Haltebucht und rutschte gegen eine dortige Leitplanke. Hierbei verletzte sich der Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Am Motorrad entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

