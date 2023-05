POL-RE: Gladbeck: Polizei sucht Tatverdächtige nach Einbruch mit Fotos

Recklinghausen (ots) - Ein zunächst unbekannter Autofahrer war am Dienstag, kurz nach Mitternacht, in einem Mercedes von der Horster Straße aus auf der Marienstraße in Richtung Landstraße unterwegs. Vor ihm fuhr ein weiteres Fahrzeug - die beiden Fahrer sollen sich bekannt sein. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam der Mercedesfahrer kurz hinter dem ...

mehr