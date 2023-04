Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verfolgungsfahrt - Festnahme nach intensiven Fahndungsmaßnahmen

Trier (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag, den 27. April, gegen 02:15 Uhr, befuhr eine Streife der Polizeiinspektion Trier die Luxemburger Straße in Richtung Römerbrücke, als ihr etwa in Höhe des Eroscenters ein VW-Bus mit französischem Kennzeichen entgegenkam. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und wendeten ihr Fahrzeug.

Nachdem die Streife zu dem VW-Bus aufgeschlossen und Anhaltesignale gegeben hatte, beschleunigte der Fahrzeugführer und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Im weiteren Verlauf gelang es der Streife, den Fahrer zum Anhalten zu bewegen und den Streifenwagen vor dessen Fahrzeug zu positionieren. Der Fahrer setzte nun sein Fahrzeug zurück, fuhr unvermittelt auf den Streifenwagen zu und kollidierte mit dessen Beifahrerseite. Hierdurch wurden die Polizeibeamten leicht verletzt, mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Sie konnten das Krankenhaus am frühen Morgen wieder verlassen, ihren Dienst aber nicht mehr aufnehmen.

Im Anschluss setzte die Person, die mit einer Sturmhaube vermummt war, die Flucht zu Fuß fort.

Durch die Trierer Polizei wurden umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen mit starken Kräften im Bereich Luxemburger Straße / In den Moselauen / Diedenhofener Straße eingeleitet. Hierbei wurde diese durch nachrückende Einsatzkräfte umliegender Polizeidienststellen, die Hubschrauberstaffel, Beamten der Bundespolizei und der Berufsfeuerwehr Trier mit einer Drohne unterstützt. Der fahndungsrelevante Bereich konnte so engmaschig abgeriegelt werden.

Im Verlauf der Fahndung erging ein Zeugenhinweis zu einer verdächtigen Person auf einem nahgelegenen Firmengelände in der Diedenhofener Straße. Fahndungskräfte konnten diese Person stellen und kontrollieren. Im Rahmen der ersten Überprüfungen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem 32-jährigen Mann um den flüchtigen Fahrzeugführer handeln dürfte, woraufhin dieser festgenommen wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem benutzten Fahrzeug um einen in Frankreich gestohlenen VW-Bus handelte.

Die Kriminalpolizei Trier hat die derzeit noch andauernden Ermittlungen übernommen.

