POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier

Trier/Region (ots) - Mehr als 800 Geschwindigkeitsverstöße haben Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Trier an einem Tag festgestellt. Die Behörde beteiligte sich am europaweiten Speedmarathon am vergangenen Freitag, 21. April. 24 Stunden haben europäische Verkehrspolizeien und Kommunen die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen im Straßenverkehr ...

