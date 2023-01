Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Einbrüche in Harpstedt; Kaminbrand in Brettorf

Delmenhorst (ots)

Einbrüche in Harpstedt-Prinzhöfte

In der Nacht von Donnerstag, 12.01.2023 auf Freitag, 13.01.2023 kam es im Bereich Sether Mühle zu Einbrüchen und Diebstählen auf insgesamt 4 Grundstücken. Unbekannte Täter drangen jeweils in Schuppen und private Werkstätten ein und entwendeten diverse Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Die Schadenshöhen stehen noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Kaminbrand in Dötlingen-Brettorf

Am Freitag, 13.01.2023, gegen 11.00 Uhr, kam es in der Straße Neddenhüsen, Brettorf, zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr Brettorf war mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte eine Brandausbreitung verhindern. Zusammen mit einem Schornsteinfeger konnte das Brandgut aus dem Schornstein entfernt werden. Es entstand lediglich ein leichter Rauchschaden.

