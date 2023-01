Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Donnerstag, 12. Januar 2023, 14:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 33-jährige Frau aus Elsfleth mit einem Pkw die Berner Straße in Richtung B212. An der Kreuzung in Krögerdorf wollte sie nach rechts in Richtung Motzen abbiegen, musste aber verkehrsbedingt halten. Ihr folgte ein 22-Jähriger aus Elsfleth, der aus Unachtsamkeit mit seinem Mercedes auf den stehenden Pkw der Frau auffuhr.

Beide erlitten dadurch leichte Verletzungen. Ihre Pkw blieben fahrbereit. Die entstandenen Sachschäden waren gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell