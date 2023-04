Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Anton Geiger, langjähriger Leiter der Abteilung Personalverwaltung im Polizeipräsidium Trier, in den Ruhestand verabschiedet.

Nach nahezu 40 Jahren im öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-Pfalz, davon mehr als 30 im Polizeipräsidium (PP) Trier, verabschiedete die Behördenleiterin, Anja Rakowaski, Herrn Regierungsdirektor (RD) Anton Geiger aus dem aktiven Dienst.

Im Rahmen einer Feierstunde am vergangenen Freitag, 21. April, im Polizeipräsidium Trier, begrüßte die Behördenleiterin geladene Gäste aus Reihen der Verwaltungen aller rheinland-pfälzischen Polizeibehörden, Führungskräften der Polizei und Mitarbeitenden des Polizeipräsidiums Trier zur offiziellen Verabschiedung. In den Ruhestand tritt RD Geiger mit Ablauf des Monats Juni 2023.

Bis zu diesem Datum wird er nahezu 40 Dienstjahre für die Bürgerinnen und Bürger in Rhelnland-Pfalz geleistet haben, das Gros davon als Abteilungsleiter der Polizeiverwaltung im PP Trier.

Nach Abitur und Bundeswehr studierte er Jura an der Universität Trier. 1987 trat er als Rechtsreferendar in den Dienst beim Oberlandesgericht Rheinland-Pfalz ein.

Mit dem Ablegen der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 1990 wurde Anton Geiger zunächst Referent bei der damaligen Bezirksregierung Trier, wechselte hiernach als Justiziar in Mainzer Innenministerium und war anschließend bis zu seinem Eintritt ins PP Trier Richter am Verwaltungsgericht Trier.

Seit dem 1. Juni 1993 ist der gebürtige Trierer nun Leiter der Personalverwaltung im PP Trier und als solcher der zweite Stellvertreter der Behördenleitung.

In dieser Zeit war er verantwortlich für eine Vielzahl großer Projekte von grundsätzlicher Bedeutung. So startete bereits im September 1993 eine der größten Reformen der Polizei in Rheinland-Pfalz, das Polizeipräsidium wechselte aus der Südallee in die Salvianstraße und am Bahnhof entstand eine große Polizeiliegenschaft im Gebäude der ehemaligen Post. Aber auch außerhalb der Stadt Trier verantwortete er viele Bauprojekte der Polizei, so beispielsweise der große Umbau der Polizei- und Kriminalinspektion in Idar-Oberstein.

Anja Rakowski wünschte dem baldigen Pensionär Anton Geiger Gesundheit und alles Gute im Ruhestand. "Sie werden jetzt genügend Zeit für Ihre Familie und ihre Hobbys, die klassische Musik, das Kochen und insbesondere das Motorradfahren haben. Genießen Sie Ihre Freiheit und bleiben Sie lange gesund", so die Behördenleiterin zum Abschied.

Grüße und ein Dankeschön für die vertrauensvolle und stets konstruktive Zusammenarbeit mit der Personalvertretung überbrachte Peter Kretz, Vorsitzender des Gesamtpersonalrats des PP Trier.

Besonders persönlich fiel die Ansprache der Leiterin Rechtsreferats des PP Trier und Stellvertreterin von Anton Geiger, Frau Regierungsdirektorin Anne Feldges, aus. Dabei stellte die Juristin besonders das stete Eintreten Geigers für die Belange seiner Mitarbeitenden in den Vordergrund.

In seiner Abschiedsrede ließ Anton Geiger seine berufliche Vita kurz revuepassieren und dankte allen Anwesenden, unter ihnen viele seiner Mitarbeitenden, für die Zusammenarbeit und Unterstützung über die Jahre hinweg.

Mit einigen tiefgründigen "Worten zum neuen Lebensabschnitt" durch den Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim endete die Feierstunde, die musikalisch durch das Blechbläserquintett des Landespolizeiorchesters eingerahmt wurde.

