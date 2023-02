POL-PDNR: Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Hamm (Sieg) (ots) - In der Zeit von Samstag, 28.01.2023, bis Dienstag, 31.01.2023, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem frei zugänglichen Grundstück in der Lindenallee in Hamm (Sieg) mehrere Kästen Leergut. Es wurden insgesamt 3 Kästen mit leeren 0,2 Liter-Flaschen gestohlen. Die PI Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Tel.: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

mehr