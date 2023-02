POL-PDNR: Diebstahl von Leergut

Straßenhaus (ots) - Am Dienstagvormittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Hierbei ahndeten die Beamtinnen und Beamten 5 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie einen Handyverstoß. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

