POL-PDNR: Verkehrskontrollen

Am Dienstagvormittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Hierbei ahndeten die Beamtinnen und Beamten 5 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie einen Handyverstoß.

