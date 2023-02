Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus

Großmaischeid (ots)

Im Zeitraum von Samstagmittag bis Dienstagmorgen sind bisher unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Stebacher Straße in Großmaischeid eingebrochen. Die Täter schlugen eine Kellerfensterscheibe ein und durchwühlen delikttypisch das Anwesen. Nach jetzigem Ermittlungsstand entkamen die Täter ohne Beute. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell