Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Kiosk in der Breslauer Straße (20.06.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht in einen Kiosk in der Breslauer Straße einzubrechen. Gegen 02.30 Uhr hörte eine Anwohnerin ein lautes Klirren und sah anschließend drei Personen vom Kiosk wegrennen. Die unbekannten Täter warfen eine Scheibe des Kiosks mit einem Stein ein, flüchteten jedoch ohne den Innenraum zu betreten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Kiosks beobachtet haben, oder Hinweise auf die Identität der drei Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3, zu melden.

