Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Über zwei Promille

Am Sonntag zog die Polizei einen betrunkenen 42-Jährigen in Biberach aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Kurz vor 9 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Leipzigstraße den Fahrer eines BMW. Denn der 42-Jährige fiel den Beamten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Der Fahrer geriet in einer Kurve in den Grünstreifen und deshalb stoppten sie ihn. Bei der Kontrolle war schnell klar, dass der Mann alkoholisiert war. Der Alkoholtest lag deutlich über dem Erlaubten. Der Mann musste anschließend in einer Klinik eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Sein Auto musste er stehen lassen. Die Ermittler stellten bei der Kontrolle noch weitere Verstöße fest. Unter anderem war das Fahrzeug nicht versichert und somit nicht für den Verkehr zugelassen. Die Polizisten ermitteln auch, ob der Mann rechtmäßig im Besitz des ausländischen Führerscheins war. Denn dem 42-Jährigen war bereits schon einmal die Fahrerlaubnis entzogen worden.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++1996484

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell