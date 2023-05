Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht / Verkehrsunfall

Bebra- Ein Opel-Fahrer aus Bebra parkte seinen blauen Insignia am 15.05.23, 18.23 Uhr, in der Kasseler Straße in einer markierten Parkfläche. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte im Vorbeifahren mit der Fahrerseite des geparkten Pkw.Hierbei wurde der Außenspiegel sowie der Türgriff beschädigt. Schaden ca. 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Rotenburg-Braach- Am 15.05.23, 16.05 Uhr, befuhren ein Fiesta-Fahrer aus Rotenburg und eine Tiguan-Fahrerin aus Alheim die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Alheim-Heinebach. Am Abzweig nach Braach fuhren beide in die Straße Am Guttelsbach ein. Der Fiesta-Fahrer musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Fahrerin fuhr aus Unachtsamkeit auf. Gesamtschaden ca. 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell