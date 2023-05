Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Kennzeichendiebstahl

Versuchter Einbruch

Alsfeld. Am Samstagmittag (13.05.) wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter versuchten in einen Büroraum in der Straße "Markt" einzubrechen. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Vermutlich von der Rittergasse kommend, versuchten die Unbekannten eine Nebentür gewaltsam aufzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld/Grebenau. Das hintere Kennzeichen "VB - JS 2003" eines roten Suzuki, der in der Straße "An der Bleiche" geparkt war, entwendeten Unbekannte am Sonntag (14.05.), zwischen 18 und 20.45 Uhr. Auch das Kennzeichen "HEF - SK 43" eines schwarzen Renault Twingo stahlen Unbekannte zwischen Sonntag (14.05.) und Montag (15.05.) in der Lauterbacher Straße vor einem Wohnhaus in Grebenau.

