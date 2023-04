POL-IZ: 230428.5 Wesselburenerkoog: Schafe von Weide gestohlen

Wrist (ots) - In der Zeit von Mittwoch um 15 Uhr bis Donnerstag um 7:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Stellauer Straße ein. Sie brachen eine Seitentür gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Büroraum brachen sie einen Schrank und eine Geldkassette auf und entwendeten einen niedrigen dreistelligen ...

