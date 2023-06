Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. TUT) - Unbekannte beschädigen Auto mutwillig, 5.000 Euro Schaden

Trossingen Lkr. TUT (ots)

In Trossingen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Noch unbekannte Täter beschädigten im Bereich Vogesenstraße 42 einen Mercedes AMG, indem sie ihn mit PU-Schaum vollsprühten. Die Tat ereignete sich am 17.06.23 zwischen Mitternacht und 7:40 Uhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Trossingen unter 07425 3386 6 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell