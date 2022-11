Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Diebstahl von Zigaretten

Lengerich (ots)

Am gestrigen Montag kam es in Lengerich in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter gelangten in den Mitarbeiterbereich eines Discounters an der Straße "Lütemannskamp" und entwendeten zunächst ein Schlüsselbund. Anschließend gelangten die Täter in die Lagerräume und entwendeten Zigaretten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2880 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

