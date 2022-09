Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (29.09.2022), gegen 16:45 Uhr, wurde ein 5-jähriges Mädchen bei einem Unfall in der Von-Kieffer-Straße leicht verletzt. Das Kind wollte mit ihrer Familie die Straße an einer Bushaltestelle überqueren, als es beim Warten unvermittelt loslief und gegen ein auf der Straße fahrendes Auto rannte. Das Mädchen wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell