POL-PPRP: E-Bike-Fahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (29.09.2022), gegen 14:15 Uhr, wurde eine 40-jährige E-Bike-Fahrerin bei einem Unfall in der Hannelore-Kohl-Promenade leicht verletzt. In einer engen Kurve musste die 40-Jährige aufgrund eines entgegenkommenden Autos stark bremsen und stürzte. Die E-Bike-Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 58-jährige Autofahrer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

