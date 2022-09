POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Gleich zwei Fälle von Taschendiebstahl ereigneten sich am Dienstag (27.09.2022) in Ludwigshafen. Gegen 13.30 Uhr wollte eine 64-jährige Frau in einem Discounter in der Ludwigstraße Lebensmittel kaufen. Ihre Handtasche hängte sie an ihren Einkaufswagen. Im Verlauf bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche entwendet wurde. In einem Kiosk in der Hauptstraße erledigte ein 77-Jähriger ...

