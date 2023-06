Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Exhibitionist in Bekleidungsgeschäft - Polizei bittet um Hinweise (20.06.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Dienstagvormittag in einem Geschäft im Einkaufscenter Lago in der Bodanstraße ereignet hat. Ein unbekannter Mann befand sich gegen 11 Uhr im Bekleidungsgeschäft "Hollister". Dort trat der Unbekannte unvermittelt und völlig nackt aus einer Umkleidekabine und manipulierte währenddessen an seinem Glied. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Unbekannte - wieder bekleidet - zu Fuß in Richtung Schweiz. Zu dem Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 30 Jahre alt und ungefähr 190 Zentimeter groß, kurze, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Hose mit seitlichen weißen Streifen und einer "23" auf dem linken Schenkel, weißen Sneaker und einem grünen Fischerhut mit Muster. Zudem hatte der Unbekannte einen grauen Rucksack bei sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell