POL-KN: (Rottweil) Sachbeschädigung in der Tuttlinger Straße- insgesamt 45 Autos betroffen- Polizei sucht Zeugen (19./20.06.2023)

Konstanz (ots) - Bei einem Unfall auf der Einmündung der Königsberger Straße auf die Reutestraße ist am Dienstagmittag eine junge Radfahrerin verletzt worden. Ein 58-Jähriger war mit einem Linienbus auf der Reutestraße in Richtung Elberfeldstraße unterwegs. An der Einmündung zur Königsbergerstraße fuhr ein 13-jähriges Mädchen auf einem Fahrrad auf die ...

mehr